وقف محمد السبيعي يدخل في شراكة خيرية مع جمعية الأطفال زارعي القوقعة

وقع إبراهيم السبيعي، رئيس مجلس نظارة وقف محمد السبيعي، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تعاون مع نايف بن عوض الرسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال زارعي القوقعة.

وسيتكفل الوقف بموجب الاتفاقية برعاية 100 طفل أصم من الأسر ذات الدخل المحدود ممن خضعوا لجراحة زراعة القوقعة، وذلك بتحمل التكلفة المالية اللازمة لتوفير كل الإكسسوارات والبطاريات اللازمة لتشغيل القوقعة الاصطناعية لمدة عام كامل؛ ما يمكنهم من أداء عباداتهم ومواصلة تعليمهم وانسجامهم في المجتمع.

وستتكفل الجمعية بتنفيذ المبادرة وتحديد المستفيدين وتأمين الإكسسوارات من الموردين وتقييم جودتها ورضا المستفيدين عنها، وسيتم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل في عام 2020، وتتضمن المبادرة إقامة دورات توعوية للأطفال وذويهم حول كيفية الحفاظ على القوقعة وإكسسواراتها وملحقاتها.

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وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الوقف كل من إبراهيم بن محمد السبيعي، رئيس مجلس النظارة والمهندس عبدالعزيز الجهيمان، الرئيس التنفيذي لشركة الضليعة، والدكتور ممدوح الحوشان أمين عام الوقف، ومن الجمعية نايف بن عوض الوسمي مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وفهد بن مجند السبيعي المدير التنفيذي للجمعية.

وأبان أمين عام الوقف الدكتور ممدوح الحوشان أن التوجيهات الاستراتيجية للوقف تتضمن الإسهام في توفير مقومات الحياة الكريمة والحميمة لأبناء الوطن، موضحًا إنَّ دعم المبادرات الطبية المميزة يعد من أولويات الوقف في المرحلة الحالية، نظرًا لأثرها الإيجابي الواضح على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإيمانية للمرضى المشمولين بها.

وأعرب نايف الوسمي عن سعادته بهذا التعاون مع وقف محمد بن إبراهيم السبيعي والتعاون المثمر بين الطرفين في مجال خدمة العمل الخيري والمجتمعي، مضيفًا: نتطلع لأن تكون شراكة هادفة ومتينة تتضافر فيها الجهود؛ لدعم وتقوية العمل الخيري بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد رافدًا ودعمًا قويًّا لتطوير القطاع الخيري وتحقيق رسالة وأهداف الجمعية في ظل رؤية المملكة 2030 وتبادل الخبرات فيما بينهم.