تأجيل منع إضافة السكر والمنكهات لعصائر المطاعم 6 أشهر

علمت «عاجل» من مصادرها أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قررت تأجيل تطبيق اعتماد اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 5001 لمتطلبات العصائر الطازجة والسلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي، لمدة 6 أشهر بعدما كان مقررًا تطبيقها 1 يناير 2020.

وتمنع اللائحة إضافة السكر والمنكهات والألوان ومشروبات الطاقة إلى العصائر الطازجة والمشروبات في المملكة، وسيتم تطبيقها على محال بيع العصائر والمطاعم والمقاهي وكل المحال المعنية ببيع العصائر والمشروبات الطازجة، باستثناء «فود ترك» والبسطات.

وأوضحت المصادر أن الهيئة كانت تنوي الالتزام باللائحة وتطبيقها من قبل المنشآت الغذائية بتاريخ (1441/05/06هـ) الموافق (2020/01/01م) إلا أنها قررت التأجيل، حفاظًا على عدم تطبيق الغرامات على المخالفين، ومنح هذه المنشآت الفرصة لاستيفاء متطلبات اللائحة الفنية السعودية للعصائر الطازجة والسلطات والمشروبات.

وأكدت المصادر لـ«عاجل» أن التطبيق سيتم بتاريخ (1441/11/10هـ) الموافق (2020/07/01م) بدلًا عن الموعد السابق.

هذا وكانت اللائحة التنظيمية للمتطلبات الواجب توافرها في العصائر والمشروبات وخلطات العصائر، والتي طرحتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2020.