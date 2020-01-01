«منصة ينبع» تفوز بجائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة 2019

حقَّق مشروع «منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم في محافظة ينبع»، من المملكة العربية السعودية جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة في دورتها الثانية لسنة 2019.

وأوضحت المشرفة العامة على المنصة أمينة مركز مصادر التعلم بمتوسطة وثانوية التحلية بينبع هيفاء أحمد الحربي، أن «منصة ينبع الرقمية» هي منصة إلكترونية مفتوحة يتمّ من خلالها تقديم خدمات تربوية تلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتنمي مهارات البحث والاستكشاف والتفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية والتقنية والتعامل الرشيد والمأمون مع الوسائط الرقمية والإنترنت، عبر نشر محتوى تعليمي رقمي بشكل مفتوح.

وأضافت «الحربي»، أن فوز مشروع «منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم»، جاءت تقديرًا للجهد المبذول في إعدادها وتصميمها وإخراجها الفني؛ حيث تضمنت أكثر من 50 موردًا لمضامين تربوية وتعليمية مُجدية للأطر التربوية والطلاب؛ بما يتيح لهم التعامل معها والاستفادة من موادها المفتوحة، التي شارك فيها عددٌ من الإدارات التعليمية بالمملكة.

وأشارت «الحربي»، إلى أنه سيتم تسلم الجائزة خلال افتتاح الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، المزمع عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2020.

الجدير ذكره، أن «جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة»، التي أطلقتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- تهدف لتشجيع التجديد التربوي، وتعزيز التنافسية وإبراز الكفاءات والقدرات الإبداعية لمختلف الفاعلين التربويين في مجال دمج التكنولوجيا التربوية، والتعريف بالمشاريع الرائدة في هذا المجال ودعمها ونشرها لتعميم أحسن الممارسات المرتبطة بدمج هذه التكنولوجيات في مجالات التربية والتعليم.