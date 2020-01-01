انقلاب سيارة عائلية وإصابة 7 أشخاص بينهم 3 في حالة حرجة بالمخواة

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، وقوع حادث انقلاب سيارة، ظهر اليوم الأربعاء، نتجت عنها 7 إصابات .

وأوضح الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد (997)، في تمام الساعة 12:28 ظهر اليوم الأربعاء، عن حادث انقلاب في المخواة قبل محطة الجبل، مضيفًا أنه تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية من الهلال الأحمر، والقائد الميداني بقيادة عبدالله غرامة، إضافة إلى فرقة من اسعاف الصحة وأيضًا الدفاع المدني.

وعند وصول أول فرقة، ومسح الموقع، اتضح حدوث سبع إصابات بالموقع من عائله واحدة، منها ثلاث إصابات خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، ونُقلت من قبل فرق الهلال الأحمر وفرقة إسعاف الصحة إلى مستشفى المخواة العام، إضافة إلى إصابة متوسطة، وثلاث إصابات بسيطة، تم التعامل معها أيضًا إسعافيًّا، ونقلت أيضًا إلى مستشفى المخواة العام عن طريق الهلال الأحمر.