رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدورة السادسة للتأهيل العسكري للأطباء

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء السادسة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران؛ بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزاهراني كلمة، أكَّد فيها أن هذه الدورة تأتي ضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة، والخدمات الصحية التي تنتهجها القيادة الرشيدة، لدعم مسيرة العلم والبناء، ومشاركة أبناء هذا البلد المعطاء الإنجازات؛ ليكونوا نواة لبناء الوطن.

وأكَّد الزاهراني، أن الخريجين البالغ عددهم 169 طالبًا عسكريًا- وطبيب أسنان- من جميع أفرع القوات المسلحة أصبحوا بكامل جاهزيتهم للانضمام إلى وحداتهم العسكرية بالقوات المسلحة؛ لينالوا شرف خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، من خلال ما تلقوه من تدريبات علمية وتطبيقات ميدانية للعلوم والمعارف النظرية، من خلال نخبة من المختصين في المجالات الطبية، مما سيسهم في تطوير قدراتهم العلمية والنهوض بمستوى العمل، الذي سيؤدونه في وحداتهم.

وهنَّأ مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري جميع الخريجين، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، معربًا عن شكره لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة.

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بعد ذلك، شاهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والحضور، عرضًا مرئيًا عن دورة التأهيل العسكري للأطباء.

عقب ذلك، ألقى الطالب الطبيب الوليد بن سعيد آل جابر، كلمة شكر فيها عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس على ما قدموه لهم، منوهًا بما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل، وما تملكه الكلية من تجهيزات وإمكانات متقدمة.

ثم أدى الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين، والفائزين في البرامج والمسابقات، ثم علق الخريجون رتبهم. وفي ختام الحفل، التقطت الصورة تذكارية.