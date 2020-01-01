إزالة مسالخ مخالفة لذبح الدجاج بجدة

أزالت فرق من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وبلدية أم السلم الفرعية مواقع لذبح الدجاج وسلخه داخل أحواش في حي الحرزات جنوب جدة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تمنع طريقة مزاولة هذا النشاط. وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه بناء على البلاغات المقدمة من المواطنين وتضجرهم من روائح كريهة ناتجة عن وجود مسالخ تقوم بذبح دجاج وسلخه داخل أحواش وبيعه في (حي الحرزات)، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تمنع طريقة مزاولة هذا النشاط، تم الوقوف على المواقع من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وبلدية أم السلم الفرعية، ومصادرة جميع الأدوات الخاصة بالذبح من ماكينة فرم وسكاكين وطاولات وثلاجة وأقفاص بداخلها دجاج حي، وتمت إزالة الموقع بالكامل والقيام برش المبيدات الحشرية والمعقمات، وتم إعداد محضر بذلك لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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