اتفاقية تدريب بين التجمع الأول وهيئة التخصصات



أبرمت الإدارة التنفيذية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى اتفاقية تعاون موحدة لتنفيذ برامج تدريبية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع د. صالح بن عبدالله التميمي. وبينت نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي بالتجمع الدكتورة رفاه اليوسف، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير الأداء المهني وتشجيع المهارات والتطبيق العملي السليم. مبينة أن الهيئة ترغب من خلال الاتفاقية في تنفيذ البرامج التدريبية الصحية والإشراف على التدريب بالتعاون مع المنشآت الصحية والتدريبية الرائدة، لتنفيذ برامج تدريبية تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق الأهداف المنشودة من إعداد وتأهيل الكوادر الصحية السعودية، حيث يملك التجمع أماكن متخصصة في التدريب والتطوير.

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