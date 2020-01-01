أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بـ 116 مليون ريال



تفقد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أول أمس محافظة النبهانية خلال زيارته لها لتدشين عدد من المشاريع التنموية بها بقيمة إجمالية قدرها «116» مليون ريال، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية والأهالي. مشروع النقل تفقد الأمير فور وصولة مشروع ازدواج طريق محافظتي النبهانية والرس والبتراء، ونجد أن هذا الطريق يخدم المارين به من محافظة الرس ومركز قصر بن عقيل مع محافظة النبهانية وكافة المراكز المجاورة لهما. وأعقب ذلك تدشينه مشاريع محافظة النبهانية التنموية والتي اشتملت على عدد من المشاريع وهي: قطاع التعليم بقيمة 43 مليون ريال و53 مليونا لبلدية النبهانية و20 مليونا لبلدية أبانات و30 مليونا لقطاع المياه، ومشاريع قطاع الصحة والتجمع الصحي بالمنطقة بقيمة 6 ملايين ريال و21 مليونا لمشاريع قطاع المساجد والدعوة والإرشاد. ومشاريع جمعية الإسكان الأهلية ب15 مليونا، ومشروع شركة stc الاتصالات السعودية لنشر خدمة النطاق العريض بتكلفة 12 ملبونا، ليصبح مجموع الأبراج 25 برجاً خادماً للمحافظة ومراكزها. شراكات واتفاقيات شهد الأمير على توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين لجنة شباب محافظة النبهانية ومستشفى المحافظة العام، واتفاقية بين مجلس فتيات المنطقة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، وأربع اتفاقيات أخرى بين جمعية التنمية الاجتماعية مع لجنة أهالي وبلدية النبهانية وتعليم المحافظة والجمعية الخيرية. واتفاقية شراكة بين مكتب تعليم النبهانية وغرفة الرس. كما ترأس اجتماعاً بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ النبهانية طارق اليحيا ورؤساء 35 مركزاً تابعاً للمحافظة.

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