السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة: الشباب هم أكبر مصدرٍ للأمل



الأمم المتحدة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشباب إلى التشبت بالأمل، ومواصلة التعبير عن آرائهم وعدم التوقف عن التفكير الطموح.

وقال في رسالته إلى العالم بمناسبة العام الجديد: "إن أوجه عدم المساواة تستمر، وموجات الكراهية تتصاعد في عالم يتناحر وكوكب يزداد حرارة"، مشيرًا إلى أن تغيّر المناخ ليس مجرد مشكلة طويلة الأمد بل هو خطر جليّ وقائم.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الشباب بمصدر الأمل في هذا العالم، مضيفاً: "لا يمكننا أن نكون ذلك الجيل الذي ظل يعبث مبتهجاً بينما الأرض تحترق، ومع ذلك هناك أيضاً بوادر أمل، وفي هذا العام أوجه رسالتي بمناسبة حلول العام الجديد إلى أكبر مصدر للأمل وهم الشباب ومنظمة الأمم المتحدة تساندهم وتعمل من أجلهم".

ويصادف عام 2020م الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، وحول ذلك، قال الأمين العام: "إننا بصدد إطلاق عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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21:33ت م

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