السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يكرم طالبات التدريب التعاوني في شركة آبار حائل



حائل 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

كرم معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أمس طالبات التدريب التعاوني في شركة آبار حائل للمياه بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح العياد ووكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز العمرو ووكيل الجامعة الدكتور سعود النايف وذلك في مقر الغرفة التجارية بحائل .

وأشاد مدير عام شركة آبار حائل للمياه عواد بن جزاع الرضيمان خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بطالبات الجامعة من كلية إدارة الأعمال المتدربات في الشركة، ودورهن الرائع خلال فترة تدريبهن.

من جانبه نوّه معالي مدير جامعة حائل بالشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص التي تمثل حلقة تأهيل مهمة لطلاب وطالبات الجامعة من خلال برامج التدريب التعاوني لاكتساب الخبرة الميدانية بعد الدراسة الأكاديمية في كليات الجامعة.

وأشاد معاليه بتجربة الجامعة مع شركة آبار حائل، عادّها من التجارب المتميزة على مستوى المنطقة، إذ مكنت الطلبة من الحصول على خبرة عملية ومهارات عالية، لافتاً الانتباه إلى توفير الشركة بيئة عمل جاذبة للطالبات الجامعيات، واستفادتها من التخصصات الأكاديمية للطالبات في الأقسام المختلفة في الشركة.

وأضاف الدكتور البراهيم أن الجامعة تسعى من خلال توجهها في التدريب الميداني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى تدريب خريجي الجامعة، كما استحدثت الجامعة إدارة لتوظيف الخريجين سعياً منها إلى توفير فرص العمل لهم متمنياً للطالبات المتدربات التوفيق والإسهام في البناء والتنمية.

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20:53ت م

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