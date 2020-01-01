السعودية اليوم / جامعة جدة توقع مذكرة تعاون مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية



جدة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

وقعت جامعة جدة اليوم ، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للثقافة

ووقع الاتفاقية نيابة عن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، عميد كلية علوم الرياضة الدكتور أكرم العقبي، مع رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الدكتور محمد أشرف, في مقر جامعة جدة التي نظمت حفلاً بهذه المناسبة تخلله عروض مرئية , وكلمة لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، أشاد فيها باختيار جامعة جدة عبر كلية علوم الرياضة لما يمثله من شمول لعدة جوانب، مؤكدًا على أهمية الثقافة الرياضية في تعزيز القيم والسلوكيات النبيلة.

// انتهى //

20:44ت م

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جدة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسوقعت جامعة جدة اليوم ، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ، للتعاون في مجال الأعمال التنفيذية لتوفير فرص التدريب والاستشارات الفنية وتبادل الخبرات في مجال علوم الرياضة ، إلى جانب تنظيم الفعاليات وحملات التوعية المشتركة في إطار المسؤولية الاجتماعية والثقافة الرياضية.ووقع الاتفاقية نيابة عن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، عميد كلية علوم الرياضة الدكتور أكرم العقبي، مع رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الدكتور محمد أشرف, في مقر جامعة جدة التي نظمت حفلاً بهذه المناسبة تخلله عروض مرئية , وكلمة لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، أشاد فيها باختيار جامعة جدة عبر كلية علوم الرياضة لما يمثله من شمول لعدة جوانب، مؤكدًا على أهمية الثقافة الرياضية في تعزيز القيم والسلوكيات النبيلة.// انتهى //20:44ت م0173

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