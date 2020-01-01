وظائف إدارية لدى مجموعة البحري

2020-01-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “مجموعة البحري” عن وظيفة إدارية بمجال المحاسبة والمالية؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى أخصائي أول التقارير المالية.

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واشترطت الشركة درجة البكالوريوس في تخصص “المحاسبة، المالية”، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

وأضافت أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـــا ).

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