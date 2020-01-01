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وظائف إدارية لدى مجموعة البحري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “مجموعة البحري” عن وظيفة إدارية بمجال المحاسبة والمالية؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى أخصائي أول التقارير المالية.
واشترطت الشركة درجة البكالوريوس في تخصص “المحاسبة، المالية”، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
وأضافت أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـــا ).
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