شكرا لقرائتكم مجهول يُشعل النار في ساهر على طريق بيشة – العلايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-01 مجهول يُشعل النار في ساهر على طريق بيشة – العلايا لم يصدر أي بيان من الجهات الرسمية متابعات الخليج 365 - بيشة أظهرت صور متداولة، اليوم الأربعاء، مجهولًا يُشعل النيران في جهاز الرصد الآلي “ساهر” بطريق بيشة – العلايا. Advertisements ويقع جهز ساهر المحترق بالقرب من شركة المواصلات بمنطقة مليّح؛ حيث تبلغ السرعة المقررة 100 كم في الساعة. هذا ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن أي بيانات بشأن الحادث. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهول يُشعل النار في ساهر على طريق بيشة – العلايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.