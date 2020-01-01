منزل منتصف الطريق يستقبل أول المتعافين من المخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

استقبل «منتصف الطريق» بمجمع إرادة للصحة النفسية بمنطقة تبوك أمس، أول النزلاء المتعافين من الإدمان، في إطار عمله لتوفير بيئة آمنة ومرحلة انتقالية لهم، وتهيئتهم لمواجهة الحياة والتعامل مع ضغوطاتها.

وأوضح مدير المجمع بالإنابة خالد الزهراني أن المنزل يعد محطة محورية لتأهيل مرضى الإدمان؛ وضمان عدم عودتهم - بمشيئة الله - للتعاطي وفق أعلى المعايير التأهيلية والعلاجية، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمنزل تتجاوز سعتها السريرية 30 سريرا، ويعمل فيه فريق متكامل وسط بيئة داعمة يتعلم من خلالها المتعافي مهارات ضرورية في التعافي، ويعمل المنزل عبر 3 مراحل مختلفة تمتد على مدى 9 أشهر، تتخللها برامج علاجية وتأهيلية.