ضبط لصين سرقا 900 ألف ريال من منازل بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطنين تورطا في سرقة منازل من خلال كسر الأقفال والاستيلاء على ما داخلها، وبلغت قيمة المسروقات نحو 900,000 ريال. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين كلاهما في العقد الثالث من العمر.



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