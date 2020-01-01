شكرا لقرائتكم أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المملكة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-01 أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المملكة.. غدًا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين واتباعًا لسنة النبي متابعات الخليج 365 - الرياض حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة يوم غدٍ الخميس؛ وذلك اتباعًا لسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وجاءت مواقيت إقامة الصلاة في مختلف مناطق المملكة كالتالي: – منطقة مكة المكرمة: الساعة 7:20 صباحًا. – منطقة المدينة المنورة: الساعة 7:20 صباحًا. – منطقة الرياض: الساعة 6:58 صباحًا. – منطقة بريدة: الساعة 7:10 صباحًا. – منطقة حائل: الساعة 7:24 صباحًا. Advertisements – منطقة تبوك: الساعة 7:41 صباحًا. – منطقة أبها: الساعة 6:50 صباحًا. – منطقة الدمام: الساعة 6:47 صباحًا. – منطقة الباحة: الساعة 7:08 صباحًا. – منطقة نجران: الساعة 6:53 صباحًا. – منطقة جازان: الساعة 6:59 صباحًا. – منطقة عرعر: الساعة 7:35 صباحًا. – منطقة الجوف: الساعة 7:35 صباحًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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