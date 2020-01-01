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صور.. بيئة القصيم تتصدى لأسراب الجراد
بعد نشر الخبر على صفحات "متابعات الخليج 365" أمس
متابعات الخليج 365 - فهد العنزي - القصيم
كافحت فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم في مدينة بريدة على الجراد المنتشر أمس واليوم، حيث كافحت ذلك عبر توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة والعمل على تأمين المبيدات، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر.
وتأتي تلك الأعمال ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث ينفذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.
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