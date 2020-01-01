صور.. بيئة القصيم تتصدى لأسراب الجراد

متابعات الخليج 365 - فهد العنزي - القصيم

كافحت فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم في مدينة بريدة على الجراد المنتشر أمس واليوم، حيث كافحت ذلك عبر توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة والعمل على تأمين المبيدات، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر.

ورصدت عدسة “ متابعات الخليج 365 ” صورًا مختلفة للقضاء على الجراد بعد مكافحته، وذلك في تفاعل وتجاوب من منسوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم مع الخبر السابق المنشور في صحيفة “ متابعات الخليج 365 ” أمس بعنوان : أسراب الجراد تداهم القصيم والأهالي يطالبون بالتدخل: (هنا).

وتأتي تلك الأعمال ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث ينفذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.