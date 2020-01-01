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7 إصابات منها 3 خطيرة في انقلاب سيارة عائلية بالمخواة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
وقع حادث انقلاب لأسرة بمحافظة المخواة ظهر اليوم الأربعاء نتج عنه عدة إصابات منها الخطيرة ومنها المتوسطة.
وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا ظهر اليوم الأربعاء عن حادث انقلاب، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع من الهلال الأحمر بقيادة عبدالله غرامة، وفرقة من إسعاف الصحة، والدفاع المدني، وعند وصول أول فرقة تم مسح الموقع فاتضح وجود سبع إصابات بالموقع من عائلة واحدة.
وأضاف: ثلاث إصابات خطيرة تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر وفرقة إسعاف الصحة إلى مستشفى المخواة العام، وإصابة متوسطة، وثلاث إصابات بسيطة تم التعامل معها أيضًا إسعافيًا ونقلت لمستشفى المخواة العام عن طريق الهلال الأحمر.
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