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مرشدان سياحيان لـ “المواطن”: الابتعاث الثقافي سيوفر كوادر وطنية ويدعم المواهب

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2020-01-01

مرشدان سياحيان لـ “متابعات الخليج 365”: الابتعاث الثقافي سيوفر كوادر وطنية ويدعم المواهب

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض

أوضح أحمد الجعيد عضو مجلس إدارة الجمعية للإرشاد السياحي أن إعلان وزارة الثقافة إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي يساهم في تأهيل وتطوير قدرات شبابنا ويعزز حضورهم في الأنشطة الثقافية والمشاركات المحلية والدولية.

وأوضح الجعيد في حديثه لـ “متابعات الخليج 365” أن السعودية فتحت أبوابها للعالم وبدأت في استقبال الوفود السياحية من كل أرجاء العالم وهذا يتطلب توفير مواقع تراثية وتاريخية وفعاليات ثقافية ضمن المسار السياحي خلال زيارتهم.

وأكد أن القرار سيدعم هذا التوجه لتوفير الكوادر الوطنية من شباب وشابات الوطن، للعمل في هذا القطاع السياحي الثقافي وتنمية الاستثمارات الوطنية فيه.

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من جانبه أشار عبدالرحمن الدغيلبي مرشد سياحي مرخص من الهيئة العامة للسياحة أن القرار يعد خطوة قوية في صقل المواهب الفنية والثقافية، بما يعيد على المملكة فرصًا استثمارية تعود بالنفع على السياحة السعودية.

وأضاف أن أغلب الموجود من المواهب الفنية والثقافية هم من فئات عمرية صغيرة إلى متوسطة، مما يسهل احتواؤها وصقلها في أبرز الجامعات العالمية.

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أعلن مؤخرًا عن برنامج الابتعاث الثقافي، الذي يتيح للطلاب والطالبات السعوديين لدراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية.

ويدعم القرار قبول الشباب والشابات في تسعة مسارات تخصصية، فنية وثقافية متخصصة مما يساعد في تحقيق رؤية الوزارة وتفعيل برامج رؤية المملكة 2030.

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