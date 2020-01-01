تدريب منسوبي سجن القنفذة على الإسعافات الأولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت إدارة سجن محافظة القنفذة ممثلة بشعبة التأهيل والإصلاح، وبالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي بمحافظة القنفذة (فريق التطوع) دورة توعوية إرشادية، بهدف تدريب منسوبي سجن المحافظة من ضباط وأفراد في الإسعافات الأولية، من أجل رفع كفاءة العاملين داخل السجن للتعامل مع الحالات الطارئة.

وبدأت الدورة بعرض مرئي وشرح نظري للطرق الإسعافية التي يتوجب على المسعف اتباعها عند حدوث الحالة التي تستدعي التدخل، بعدها عمل عدد من المشاركين في الدورة على التطبيق العملي لما تم شرحه.

وثمن مدير السجن العقيد عبدالرحمن الشهري دور الهلال الأحمر السعودي بالقنفذة لإقامة هذه الدورة داخل مقر السجن، وذلك للرفع من مستوى الاستعداد لدى العاملين للتعامل مع الحالات الطارئة.