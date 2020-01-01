ليلة مغربية في شتاء الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تواصل العاصمة الرياض إقامة الليالي الثقافية والموسيقية من جميع أنحاء العالم، حيث ستقام في 16 يناير الحالي الليلة المغربية التي يحييها أربعة فنانين على مسرح أبوبكر سالم في منطقة الرياض بوليفارد.
وسيعيد الفنانون زهير البهاوي، وحاتم عمور، وزينة الداودية، وعبدالله الداودي، ذكرى إقامة الأسبوع الثقافي المغربي في الرياض 1985م، والتي تغنى بها عبدالوهاب الدوكالي، وعبدالهادي خياط، وفرقة الجوق المغربية، حيث يحظى الفن المغربي والموسيقى المغربية بمتابعة كبيرة من الجمهور السعودي.
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