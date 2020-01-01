إنجاز 70% من مشروع مطار الطائف الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان أمس عددا من المواقع والمشاريع في الطائف الجديد، ومنها مدرسة تعليم القيادة للسيدات ومشروع المدينة الصناعية، كما وقف على سير العمل في مشروع ‏طريق مطار الطائف الجديد، والذي بلغت نسبة إنجاز بنيته التحتية 70%.واطلع على مكونات مشروع الطائف الجديد، وهي سوق عكاظ، المدينة الجامعية، واحة التقنية، مطار الطائف الدولي، واحة التقنية، الضاحية السكنية.

واستمع الأمير بدر من سلطان لشرح من مدير عام المرور اللواء محمد البسامي عن مكونات مدرسة تعليم القيادة للسيدات الواقعة بجامعة الطائف، والتي سيتم تشغيلها خلال يناير الحالي، وتتضمن قاعات دراسية ومعامل أجهزة محاكاة ومضمارا للتدريب الميداني.

بعد ذلك زار أمير المنطقة بالنيابة موقع مشروع المدينة الصناعية بالطائف الجديد، واطلع على ما تضمنته المرحلة الأولى من أعمال الشبكات، والمياه والصرف، والكهرباء والاتصالات، وتبعد المدينة الصناعية عن وسط الطائف مسافة 35 كلم، فيما تقدر مساحتها بـ 11مليون م2.