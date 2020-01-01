الملك سلمان يتسلم قلادة «أبي بكر الصديق» من الطبقة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تقديرا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، للحد من المعاناة الإنسانية، وعرفانا بدور المملكة الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوزت الأربعين مليار دولار خلال السنوات الـ 15 الأخيرة حتى 2019.
جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين أمس الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح التويجري يرافقه عدد من أعضاء المنظمة.
وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للجميع، مقدرا دور المنظمة في العمل الإنساني، ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح في جهودهم الإنسانية.
وخلال الاستقبال ألقى الأمين العام للمنظمة كلمة عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير على المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي تقدمها المملكة للمتضررين من أصناف الكوارث والأزمات، وجهوده الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية.
وأشار التويجري إلى جهود خادم الحرمين الشريفين والعطاء الإنساني من المملكة، وقال «أنتم حفظكم الله القائد الأول للعمل الإنساني فقد ترأستم لجانا إغاثية عديدة تمتد على مدى ستة عقود وصلت مساعداتها الإغاثية والتنموية إلى دول عديدة، وأشاد بها العالم كما ونوعا، فسجل حياتكم حافل بالعطاء الإنساني على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ولا زلتم».
وأضاف «الدبلوماسية الإنسانية، ومنهج الحوار، والتسامح، ومواجهة التطرف والإرهاب، نهج اتخذته المملكة وبادرت بالدعوة إليه ودعمته ماليا وسياسيا، رغبة في تحقيق السلام العالمي، الذي تصب نتائجه في تعزيز العمل الإنساني ورفع معاناة بني البشر.
وسأل التويجري، العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره وسنده ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأن يحفظ للمملكة دوام أمنها واستقرارها لتبقى ظلا وارفا للعطاء الإنساني.
عقب ذلك، تسلم خادم الحرمين الشريفين قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى، تشرف بتقديمها الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح التويجري.حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور توفيق الربيعة.
عن العمل الإنساني السعودي:
- المملكة تعتلي قائمة الدول المانحة
- تخصص من دخلها الوطني النسبة الأعلى للمساعدات مقارنة بالدول المانحة
- 40 مليار دولار حجم المساعدات السعودية خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة حتى 2019
- 24 دولة شملتها المساعدات موزعة على جميع القارات
- مساندة المملكة للقضايا الإنسانية كانت قبل ذلك التاريخ وستستمر بعده
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