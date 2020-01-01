«غضا عنيزة» يصنع الإثارة ويرسم الجمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عنيزة

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان الغضا للثقافة والفنون الـ18 بمحافظة عنيزة، والذي تشرف عليه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، ويستمر لمدة 17 يوما.

ويشهد المهرجان استعراضا جويا من خلال مشاركة الصقور السعودية بعروض متنوعة في سماء متنزهات الغضا تستمر لمدة ثلاثة أيام حافلة بالإثارة والجمال، حيث يحظى المهرجان بإقبال كبير كونه من أهم المهرجانات الصحراوية الشتوية التي تقام في عطلة منتصف الفصل الدراسي.

ويشمل المهرجان عددا من الأجنحة والأركان والمعارض منها منتدى الرمز الثقافي الأديب عبدالرحمن البطحي - رحمه الله - الذي سيكون شخصية المهرجان الثقافية، ويتضمن المنتدى استقطاب واستضافة عدد من الكتاب والمثقفين على مستوى المملكة، إلى جانب بقية الفعاليات المميزة كساحة العروض المفتوحة وجناح تراث حائل وفعاليات الجادة القديمة، والصالون النسائي وملتقى وانيتات الخليج وسوق السدرة النسائي وجناح إعلام من عنيزة ومتحف المسوكف ومسرح الطفل، وجناح الفن التشكيلي وجناح الجهات الحكومية وجناح المنطقة الشرقية.