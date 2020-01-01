رحلة ترفيهية لمقيمات التأهيل الشامل بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان نظم مركز التأهيل الشامل بجازان ممثلا في قسمه النسائي أمس رحلة ترفيهية للمقيمات إلى الكورنيش الجنوبي في مدينة جيزان. وبينت رئيسه القسم النسائي بالنيابة حنان كرشمي أن تنظيم الرحلات يأتي ضمن البرامج الترفيهية المنفذة على مدار العام، بهدف رسم الابتسامة على وجوه مقيمات المركز وممارسة رياضة المشي، ودمجهن مع المجتمع الخارجي.



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