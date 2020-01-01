تخريج 169 طالبا بالتأهيل العسكري للأطباء في الظهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الظهران

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي أمس حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء السادسة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله القحطاني، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري.

وأكد عميد الكلية الدكتور عيدان الزاهراني أن الدورة تأتي ضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة والخدمات الصحية التي تنتهجها القيادة الرشيدة لدعم مسيرة العلم والبناء، ومشاركة أبناء هذا البلد المعطاء الإنجازات ليكونوا نواة لبناء الوطن.

Advertisements

وبين أن الخريجين البالغ عددهم 169 طالبا عسكريا - وطبيب أسنان - من جميع أفرع القوات المسلحة أصبحوا بكامل جاهزيتهم للانضمام إلى وحداتهم العسكرية بالقوات المسلحة لينالوا شرف خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم من خلال ما تلقوه من تدريبات علمية وتطبيقات ميدانية للعلوم والمعارف النظرية من خلال نخبة من المختصين في المجالات الطبية، مما سيسهم - بإذن الله - في تطوير قدراتهم العلمية والنهوض بمستوى العمل الذي سيؤدونه في وحداتهم.

من جانبه هنأ العامري جميع الخريجين، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، معربا عن شكره لرئيس هيئة الأركان العامة.

بعد ذلك شاهد رئيس هيئة الأركان العامة والحضور عرضا مرئيا عن دورة التأهيل العسكري للأطباء. ثم أدى الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين، والفائزين في البرامج والمسابقات، ثم علق الخريجون رتبهم. وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية.