غرق أربعيني أثناء محاولته إنقاذ كلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لقي رجل (40 عاما) حتفه غرقا في بركة أسماك بألمانيا خلال محاولته إنقاذ كلب.

وذكرت الشرطة أمس عقب الحادث الذي وقع في مدينة هايده بولاية سكسونيا السفلى غرب ألمانيا، أن الرجل لم يتمكن من النجاة بسبب درجات الحرارة الجليدية ليلة رأس السنة.

وبحسب بيانات الشرطة، سحبت امرأة الرجل من البركة، إلا أن محاولاتها لإنعاشه باءت بالفشل.

ونجا الكلب من الغرق دون إصابات.