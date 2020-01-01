«الأيام السبعة الخطيرة» تحصد أرواح 256 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك

وصلت حصيلة القتلى التراكمية لخمسة أيام من عطلة العام الجديد في تايلاند، والتي تستمر 7 أيام، وتعرف باسم «الأيام السبعة الخطيرة» إلى 256 شخصا، معظمهم في العاصمة بانكوك.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن المسؤول التايلاندي فيرا خينكاسيكارن أمس القول، «إن إجمالي 256 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 2588 آخرون في إجمالي 2529 حادث سير بأنحاء البلاد في الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر».

وفي 31 ديسمبر فقط لقي 42 شخصا حتفهم، وأصيب 567 آخرون في حوادث سير بأنحاء تايلاند، وتسببت حوادث السير في مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 2523 شخصا في المتوسط يوميا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019.