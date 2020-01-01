حلول خضراء لإنقاذ كوكب الأرض في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

قدم رئيس جمعية المشاتل الألمانية، هيلموت سيلدرز، ومستشارة الحدائق في الاتحاد الألماني للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي (نابو)، ماريا روتليب، 3 حلول خضراء لأصحاب الحدائق، للمساهمة في إنقاذ كوكب الأرض في 2020 والتخفيف من تغير المناخ.

1 ازرع شجرة فواكه للحد من ثاني أكسيد الكربون: تقيد الأشجار ثاني أكسيد الكربون، خاصة تلك التي يستخدم خشبها بعد ذلك في البناء وتندمج أوراقها مع التربة عبر التعفن بداخلها ومعها ثاني أكسيد الكربون.

Advertisements

وتكون الأشجار التي تنمو بسرعة وبأحجام كبيرة مناسبة بشكل خاص.

2 ساعد الحيوانات عن طريق زراعة النباتات المختلفة «التنوع يمثل فرصة للبقاء»: إذا كان هناك الكثير من أنواع النباتات المختلفة، فهذا يساعد في تعزيز الكثير من الأنواع الحيوانية، والعكس صحيح، وعلى سبيل المثال فإن بعض الطيور التي لا تستطيع العثور على الطعام ولا النباتات لا يمكنها التكاثر.

3 تجنب إطلاق كم من ثاني أكسيد الكربون عبر شراء تربة لحاوية الزراعة خالية من الخث: توجد كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الخث، وهي التربة الأساسية في المستنقعات، وإذا استخدمت ينطلق الغاز المدمر للمناخ، إضافة إلى ذلك، يدمر المستنقع كموطن لعدد من الحيوانات.