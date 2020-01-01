الرقابة على المنشطات تعلن محظورات 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صدور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضيا لعام 2020، والمعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «واد»، والتي بدأ العمل بها من أمس وتستمر حتى نهاية العام الحالي 2020.
وأصدرت اللجنة كتابا للقائمة باللغتين العربية والإنجليزية، وزع على أكثر من 263 جهة رياضية.
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