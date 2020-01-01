قتيلان وجرحى في انفجار بريف الرقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في انفجار عنيف هز بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سوريا.

وقال المرصد إن آلية مفخخة انفجرت في البلدة، مما أدى لمقتل اثنين وسقوط جرحى، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة، وأشار إلى أن 21 انفجارا ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الرقة والحسكة بالقرب من الحدود السورية التركية.

ولفت المرصد إلى أن التفجيرات انحسرت في مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وقريتي عين عروس وحمام التركمان بريف الرقة الشمالي، ورأس العين وبلدتي مبروكة وتل حلف وقرية تل خنزير بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.