الحشد الشعبي يبدأ الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بغداد
أفاد شهود عيان أمس ببدء الانسحاب التدريجي للمحتجين العراقيين من أمام السفارة الأمريكية في بغداد.
ودعت هيئة الحشد الشعبي في العراق الجماهير الموجودة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية، وقال بيان للهيئة إن هذه الدعوة تأتي «حفاظا على هيبة الدولة»، مشيرا إلى أن رسالة الجماهير الموجودة هناك وصلت.
وثمن البيان «موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم على قطاعات الحشد الشعبي».
ودعت شخصيات عبر مكبرات الصوت المحتجين إلى عدم الاقتراب من السياج الخارجي للسفارة.
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