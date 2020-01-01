واشنطن تنشر 4 آلاف جندي في الشرق الأوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة تستعد لنشر أربعة آلاف جندي في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد.

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) لم تكشف عن هوياتهم أن 500 جندي أمريكي في طريقهم إلى الكويت بالفعل.

وأوضحت أن البنتاجون ستصدر بيانا بشأن نشر تلك القوات خلال الفترة المقبلة.