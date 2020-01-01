اجتماع إسرائيلي لبحث التسوية مع حماس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القدس المحتلة

عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس اجتماعا لمناقشة ملف للتسوية مع حماس في قطاع غزة.

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وكانت هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أن وزراء المجلس تسلموا الأحد الماضي تفاصيل اتفاق التسوية الذي تمت بلورته برعاية مصر بهدف ضمان الهدوء في المنطقة الجنوبية من إسرائيل.

ونفت حركة حماس الاثنين عقد أي محادثات هدنة مع إسرائيل، وقالت في بيان إن «الحصار والعقوبات ما زالا قائمين، والعدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقا».

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه بموجب هذا الاتفاق ستمنح «إسرائيل تسهيلات لسكان القطاع، مقابل عمل حماس على منع الإطلاقات الصاروخية والحد من نطاق مسيرات العودة إلى أن يتم وقفها كليا».