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31 قتيلا في هجمات لطالبان

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل 31 عنصرا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في سلسلة من الهجمات التي شنتها حركة طالبان في ثلاثة أقاليم شمال البلاد.

وقال عضوا المجلس الإقليمي، إبراهيم خير أنديش، وأفضال حامد إن عنصرا من حركة طالبان تظاهر بأنه رجل شرطة ساعد في تسهيل هجوم أسفر عن مقتل تسعة رجال شرطة في قاعدة تقع على طريق سريع يربط بين مدينتي مزار وشبرغان في إقليم بلخ مساء أمس الثلاثاء.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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