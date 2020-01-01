31 قتيلا في هجمات لطالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قتل 31 عنصرا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في سلسلة من الهجمات التي شنتها حركة طالبان في ثلاثة أقاليم شمال البلاد.
وقال عضوا المجلس الإقليمي، إبراهيم خير أنديش، وأفضال حامد إن عنصرا من حركة طالبان تظاهر بأنه رجل شرطة ساعد في تسهيل هجوم أسفر عن مقتل تسعة رجال شرطة في قاعدة تقع على طريق سريع يربط بين مدينتي مزار وشبرغان في إقليم بلخ مساء أمس الثلاثاء.
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