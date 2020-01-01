مصر: تركيا نقلت إرهابيين لالتهام ثروات ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت مصر أن تحركات تركيا الأخيرة تجاه الملف الليبي تنم عن أطماع في ثروات ليبيا، وشددت على ضرورة التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وبين مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علاء رشدي، خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، مؤكدا أن التحركات تنم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها.

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وحذر مندوب مصر من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذلك المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

وأكد مندوب مصر ثوابت موقف بلاده المتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها وشعبها، مشيرا إلى أن ذلك ينبغي أن يكون في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كل جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين.

وأشار رشدي إلى حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذا في الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلا عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.