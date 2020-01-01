22 غارة روسية على إدلب السورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، شمال غرب سوريا، بأكثر من 22 غارة جوية خلال الساعات الأولى من صباح أمس. وأوضح أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي، وأضاف أنه لم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة السوريين، وأن «عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر».