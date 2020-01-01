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22 غارة روسية على إدلب السورية

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، شمال غرب سوريا، بأكثر من 22 غارة جوية خلال الساعات الأولى من صباح أمس. وأوضح أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي، وأضاف أنه لم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة السوريين، وأن «عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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