مقتل 4 دواعش قرب الحدود السورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الموصل

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية مقتل 4 من عناصر تنظيم داعش باشتباكات قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال المقدم سلام العكيدي بمحافظة نينوى، «إن القوات الأمنية المحلية اشتبكت مع عصابات داعش الإرهابية في ناحية ربيعة قرب الحدود السورية (135 كلم شمال غرب الموصل)، وتمكنت من قتل 4 دواعش تسللوا إلى الناحية الحدودية عبر الحدود السورية».

وفي سياق آخر عثرت القوات الأمنية أمس على مقبرة جماعية ضمت رفاة 30 من ضحايا تنظيم داعش، أثناء عملية البحث عن بقايا العبوات والمتفجرات المزروعة من بقايا مخلفات داعش داخل قضاء الحضر.