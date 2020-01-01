تعليم عسير يسلم 3 ملايين مقرر دراسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أكملت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير توزيع ثلاثة ملايين مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني على نحو 300 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 1300 مدرسة للبنين والبنات للمراحل الدراسية الثلاث. وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن عملية التوزيع جرت وفق خطة زمنية تضمنت تسليم كل مدرسة مخصصها من المقررات، في خطوة تهدف إلى توفير احتياج المدارس من المقررات، وبما يضمن بدء الدراسة دون عوائق.



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