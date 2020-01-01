إمرأة هائجة تتخطى الخطوط الحمراء وتمارس هوايتها المجنونة مع ‘‘أسد’’ داخل عرينه!.. وحينما وصلت الذروة كانت النهاية صادمة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - في مشهد نادر وغريب، تخطت امرأة الحواجز ووصلت إلى داخل عرين الأسد في حديقة حيوانات بمدينة نيويورك، ولم تكتف بذلك بل نفذت حركات ساخرة وراقصة أمام الحيوان المفترس.

وقالت حديقة حيوانات برونكس في بيان إن امرأة مجهولة الهوية، تمكنت من دخل عرين الأسد وسخرت منه"، مشيرة إلى أنها وضعت نفسها "في خطر كبير".

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كان زوار حديقة الحيوانات يعتقدون أن ما تقوم به المرأة داخل عرين الأسد من حركات ساخرة ورقص، جزء من عرض تنظمه الحديقة، قبل أن يدركوا مدى الخطر الذي كانت فيه تلك المرأة، في حين بدا الأسد مرتبكا ومذهولا مما يحدث أمامه.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "الأسد المرتبك" بشأن المرأة، فيما تلوح بيديها وترقص بشكل غريب، فيما كان ينظر باستغراب حوله على ما يبدو.

وفي الفيديو، لم تكن المرأة خائفة على ما يبدو من الحيوان، بينما كان زوار الحديقة هادئين بشكل ملحوظ من خلال أصواتهم، رغم الخطر الذي يهدد حياة المرأة.

ولم يتضح كيف دخلت المرأة إلى عرين الأسد أو لماذا قررت أن تفعل ذلك، رغم أن شبكة "إن بي سي نيوز" أشارت إلى أنها ربما كانت تحاول التقاط صورة شخصية مع الحيوان، مع أنها لم تكن تحمل هاتفا أو كاميرا.

وقال الرجل الذي صور لقطات الفيديو، هيرنان رينوسو، لشبكة "دبليو أن بي سي"، إنه في البداية كان يعتقد أن المرأة ورقصها كانا نوعا من العروص الفنية، لكنه سرعان ما أدرك أن الأمر لم يكن كذلك.

وأوضح قائلا: "كانت هناك فقط ترقص، قائلة للأسد ’مرحبا‘. كان ذلك جنونيا"، لكنه توقف عن التصوير والتقط ابنه الصغير وغادرا معا، مشيرا إلى أن ما حدث "ليس مثالا جيدا، خاصة بالنسبة للأطفال".

وفي بيانها، قالت حديقة الحيوان: "كان هذا التصرف انتهاكا خطيرا وتعديا غير قانوني قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة. توجد حواجز وقواعد للحفاظ على سلامة الزوار والموظفين والحيوانات. لدينا سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن التعدي وانتهاك الحواجز".

وقالت إدارة شرطة نيويورك لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية إن حديقة حيوان برونكس رفعت شكوى ضد المرأة بتهمة التعدي الجنائي.