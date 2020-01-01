الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأربعاء

أنهى مؤشر السوق السعودي أول جلساته في عام 2020 على تراجع بنسبة 0.4 % عند 8359 نقطة (-30 نقطة)، وسط تداولات قليلة، مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال هي الأدنى في نحو 3 أسابيع.
وانخفض سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الأربعاء بنسبة 0.43 % ، وأغلق عند 35.10 ريال للسهم.
من جهة أخرى أنهت أسهم “جبل عمر” و”بنك ساب” و”الأهلي التجاري” و”إس تي سي” و”العربي الوطني”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
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