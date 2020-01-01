القبض على شاب حاول إغراء الفتيات عبر خريطة سناب شات

قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شاب يبلغ من العمر 26 عاماً بعد أن قام بإغراء للفتيات بإبراز أوراق نقدية من فئة الخمسمائة ريال، وطلب إضافة حسابه مقابل تمكينهن من الدخول للفعاليات مجاناً. وكان الشاب قد نشر محاولاته عبر خريطة تطبيق “سناب شات”.

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