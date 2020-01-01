هل قلدت الاتصالات السعودية STC شعار الشركة الأمريكية CTS؟

أثار الشعار الجديد لشركة الاتصالات السعودية STC ، جدلاً عبر مواقع التواصل وكذلك تدخل بعد المختصين في مجال التصميم وخبراء الإعلان للتعليق على الشعار بعدما تم مقارنته بشعار شركة تكنولوجيا أمريكية بتصنيع أجهزة الاستشعار والمحركات والمكونات الإلكترونية تدعى CTS .

وبدأت المحلاظة حينما أشار أحد مستخدمي موقع تويتر في تغريدة له إلى الشركة الأمريكية ، موضحاً أن هناك تشابهاً في التصميم ، متسائلاً هل هو حظ سيء ؟ .

من جهة أخرى ذكر أحد خبراء الإعلان ، الذي لم يرغب في ذكر اسمه وفقاً لصحيفة “عرب نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية : ” إن الفكرة الأساسية للتصميم ، هي” T ” ، وهي نفسها في الشعارين لكن المصمم غيّر اللون فقط.”

كما قال مارك ضو ، محاضر الدراسات الإعلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت ، لصحيفة “عرب نيوز” : “على الرغم من أن تصميم الحرف ” T “متشابه ، إلا أن تنوع الخط والألوان واستخدام لون واحد على المربعات يمكن اعتبار “T” مختلفاً كفاية لتجنب اتهام السرقة.

وأضاف : “أعتقد أنه ينبغي إجراء مناقشة جادة بين شركة الاتصالات السعودية ووكالاتها الإعلانية أو وكالة هوية العلامة التجارية للتحقق من أساس الشعار الذي تم اقتراحه على الشركة وتم اعتماده في النهاية.

وأضاف : “إذا اتضح أنها نسخة كربونية مع تعديلات جمالية من شعار CTS ، فعندئذ أعتقد أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة “.

من جانبها لم ترد STC أو تعلق على موضوع التشابه في التصميم وإيضاح ملابساته .

جدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية قد تصدرت الشركات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتصنيفها في المرتبة 44 على قائمة فوربس لأفضل 100 شركة رقمية في جميع أنحاء العالم.