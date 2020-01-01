هاجم الداعية عادل الكلباني، أحد المغردين ووصفه بالغبي بعدما انتقد تصريحه الأخير بشأن رفضه عادة الاحتفال برأس السنة الجديدة.
وشارك المغرد فيديو للكلباني على تويتر أمس يقول فيه إن الإنسان لابد أن يحزن لأن عمره نقص سنة، مضيفا: الليلة كثيرين بيقولوا هابي نيو يير سنة سعيدة .. إلى أي حد وصلنا للتقليد والانقياد.
وتساءل الكلباني في الفيديو: ” وش الفرق بين اليوم وبكرة .. اليوم 2019 وبكرة 2020 .. ما ندري فيه أحداث جيدة بالسنة الجديدة أم لا فما سبب التهنئة ؟”.
فجاء رد المغرد بتوجيه عدة أسئلة للكلباني: طيب ليش نهنئ نفسنا بدخول رمضان والعيد؟ ما تفرق جاء اليوم أو بكرة أو بعده، أو وقفنا في عرفة اليوم أو أمس أو بكرة. مضيفا: ماهو المستند اللي عندك أن رمضان أو عيد هالسنة كويس وفيه لك خير؟! أو جاء محرم قبل صفر أو العكس.
ليأتي رد الداعية الكلباني على المغرد: “مناقشة الغبي أصعب من نقل جبل من مكانه”.
كانت هذه تفاصيل خبر مغرد يستفز الكلباني بعدد من الأسئلة حول العام الجديد.. والأخير يرد: مناقشة الغبي أصعب من نقل جبل من مكانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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