«120 أسرة» تصرف مساعدات نقدية وعينية من «تراحم الجوف»

قدمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف «تراحم»، مساعدات نقدية وأخرى عينية للأسر المشمولة بخدماتها، وأوضح رئيس اللجنة، حمود بن مشعل السهيان، أنه تم صرف مبالغ نقدية لـ 37 أسرة، دعماً من الأمانة العامة للجنة.

واستفاد من برنامج كسوة الشتاء 83 أسرة بمحافظة القريات، فيما قدم السهيان شكره للأمانة العامة للجنة والمحسنين على دعمهم لبرامج اللجنة، داعياً الموسرين ورجال الأعمال والمحسنين لدعم اللجنة لتفي بالتزاماتها نحو هذه الشريحة من مجتمعنا، ولتتمكن من مساعدة الأسر المتبقية.