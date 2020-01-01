«صحة الرياض» تُمدد تكليف مديري مستشفيات إرادة الخرج و«نفي العام»

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قراري تمديد تكليف شملت مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج، و مستشفى نفي العام .
وتفصيلًا، تم تمديد تكليف الدكتور ممدوح بن صالح الهادي مديراً لمستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج، كما أصدر الدكتور التويجري قراراً بتمديد تكليف عبدالله بن الحميدي صنهات مديراً لمستشفى نفي العام .
وتأتي هذه القرارات بناء على ما رفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .
ومن جانبه، عبر المكلفان عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وفق التطلعات، وتعزيزاً لتوجيهات وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .
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