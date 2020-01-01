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وزير الخارجية يستقبل سفير جيبوتي لدى المملكة

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى ، ضياء الدين سعيد بامخرمة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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