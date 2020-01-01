وزير الخارجية يستقبل سفير جيبوتي لدى المملكة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى السعودية، ضياء الدين سعيد بامخرمة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.