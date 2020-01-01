التحالف العربي يعلن عودة 6 أسرى سعوديين من اليمن إلى الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم «قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (15:45) من مساء اليوم، وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية ستة من الأسرى السعوديين.

وأضاف المالكي، أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من قيادات القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

واختتم المالكي، تصريحه، بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق «ستوكهولم»