أمير الحدود الشمالية يستقبل الرحالة «العتيبي» حامل شعار رؤية المملكة 2030

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، الرحالة السعودي، سعد بن طلق العتيبي.
ويقوم العتيبي برحلة تحمل شعار رؤية المملكة 2030، تستهدف زيارة 12 مدينة سعودية؛ حيث انطلقت من مدينة الطائف وتنتهي بمنطقة تبوك مرورًا بمنطقة الحدود الشمالية.
ورحب الأمير فيصل بالرحالة العتيبي، مبرزًا أهمية الرحلة التي خصصت للتعريف برؤية المملكة 2030.
ونوه عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بمثل هذه المبادرات التوعوية كونها رسائل إيجابية يقدمها أبناء هذه البلاد المباركة للمجتمع، داعيًّا المولى عز وجل له التوفيق والنجاح خلال رحلته.
من جانبه أعرب الرحالة العتيبي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه وتشجيعه لمثل هذه المبادرات.
حضر الاستقبال مدير فرع هيئة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية خميس العنزي.
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