معرض «السعودية من السماء» ضمن فعاليات «ملتقى الطيران» في نسخته الخامسة

ينطلق في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 ـ 25 يناير الجاري، «ملتقى الطيران العام الخامس»، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأعلنت اللجنة المنظمة للملتقى تنظيم معرض «السعودية من السماء»، والذي يهدف إلى إبراز المظاهر الجمالية في المملكة من خلال التصوير من أعلى لمعالم التطور العمراني للمباني.

وحددت اللجنة مجموعة من المعايير الفنية الواجب توفرها في الصور التي سيتم التقاطها من أعلى من داخل المملكة، واشترطت أن يتم التقاط الصور من مكان مرتفع؛ ما يحقق متطلبات مسمى المعرض وهو «السعودية من السماء»، ويُسمح بالتقاط الصور من خلال الطائرات بدون طيار، أو أي وسيلة تحقق التصوير من أماكن مرتفعة، على أن تكون بصيغة الأعمال (JPEG).

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ويشترط كذلك أن تكون الأعمال المشاركة في المعرض خالية من الهامش أو الإطار، ويسمح بالإعدادات الرقمية مثل النغمة والتباين، وضبط السطوع والإظلام، الاقتصاص، الحدة، المعالجة بالأبيض والأسود، وتقليل الضوضاء، وإعادة لمس محلي.

وحددت اللجنة آخر موعد لتسلم المشاركات في 18 يناير 2020، وترسل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، على أن تتم تعبئة نموذج المشاركة في المعرض، من قبل الراغبين في المشاركة سواء كان فردًا أو جهة (شركة)، على أن يلتزم بتقديم نسخ من المشاركات، وإثبات ملكيتها، وإرفاق نسخة من بطاقة الأحوال أو الإقامة أو التأشيرة.

يُذكر أن المعرض سيكون جزءًا من الفعاليات المتعددة التي يشملها ملتقى الطيران العام الخامس الذي سيُقام بمطار الثمامة بالرياض، وينظمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، ويطلق العديد من الفعاليات والأنشطة الجذابة والمشوقة في مجالات الطيران وعروضه التي تجتذب جمهور الحضور والمشاهدين خصوصًا من فئة الشباب وهواة الطيران؛ حيث ستقدم فرق جوية محلية وعالمية عروضًا جوية نهارية وليلية تقام لأول مرة في المملكة، وعروضًا للقفز الحر، كما سيكون هناك نشاط تثقيفي يتضمن عددًا من ورش العمل التي يشارك فيها جمع من الطيارين والمهتمين بمجال الطيران العام.